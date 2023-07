Pizzaria Pedaço da Pizza sempre levando qualidade e sabor até você

Seja doce ou salgada, com ou sem borda, piz­za é gostosa de qualquer jeito a qualquer hora. E não é preciso um motivo especial para devorar uma. A Pizzaria Pedaço da Pizza está no mercado em Araucária desde março de 2021, sempre com a proposta de levar aos clientes uma pizza de qualidade, utilizando excelentes ingredientes.

Sob o comando do empreendedor Rodrigo, que tem experiência no ramo desde 2011, a pizzaria está focada no atendimento delivery. Sendo assim, o cliente pode pedir uma pizza no conforto da sua casa ou escritório, e ainda escolher entre os 62 sabores disponíveis, entre opções salgadas e doces.

“Prezamos por trabalhar com marcas conceituadas no mercado como Nestlé, Frimesa e Catupiry. Nossa massa tem um preparo especial de, no mínimo, 24 horas de maturação em refrigeração controlada, trazendo mais sabor e leveza às nossas pizzas”, afirma Rodrigo.

Cardápio tem mais de 60 sabores de pizzas para que o cliente tenha muitas opções de escolha.

Além da massa especial e dos sabores inigualáveis, a Pedaço da Pizza tem promoções todos os dias e os clientes podem escolher entre diversos combos especiais. Confira alguns exemplos: Combo Juninho com 1 mini pizza (4 fatias e 1 sabor tradicional ou doce) e uma Coca-Cola de 200ml por apenas R$19,90; Combo Pedaço com 1 pizza grande (10 fatias até 2 sabores tradicionais) + 1 mini pizza (4 fatias nos sabores chocolate, chocolate branco ou dois amores) + 1 coca litro ou guaraná litro por apenas R$ 69,90; ou ainda o Combo Família que contém 1 pizza gigante (16 fatias até 4 sabores tradicionais) + 1 mini pizza (4 fatias nos sabores chocolate, chocolate branco ou dois amores) + 1 refri 2 litros (Fanta, Kuat ou Sprite) por apenas R$ 89,90. As promoções dos combos são válidas para todos os dias.

“São muitas opções, nossos clientes ficam até na dúvida do que pedir, pois sabem que tudo é preparado com o maior cuidado e capricho, para garantir um produto de qualidade, com sabor inesquecível”, garante o proprietário.

Serviço

A Pedaço da Pizza fica na Rua Bernardino Lemos, 152, bairro Costeira. O atendimento é feito de segunda a segunda, das 18h às 23h30 e o fone de contato é: (41) 99229-5006. Os clientes também podem fazer seus pedidos pelo link: https://pedir.delivery/pedacodapizza. Acompanhe as novidades e promoções da pizzaria nas redes sociais Facebook Pedaço da Pizza Araucária e Instagram @pedacodapizzaaraucaria

Pizzaria fica no bairro Costeira e o atendimento é apenas no sistema delivery.

Foto: Marco Charneski.

Edição n. 1370