Planta ornamental

Téi dia que se alevantando da cama as cóisa parecéndo que nada cérto dando, começando trupicando na perna da cama, fogo no fogon de lenha demorando pra pegar, se alembrando de conta atrasada, faltando café, açúcar, chovéndo, sapato tudo moiado, bota sete légua furando, até uns espiro de resfriado se achegando, parecéndo que dia vai dar tudo erado. Com dia desses que iéu se cuidando e se alembrando dos antigo, que non adiantando remar contra corentéza, se dia começando erado enton miór mésmo é fazér cóisa sém muita importança e acender véla pros santo pidindo miór sorte, mais iéu fói percurar as véla na gaveta do armário e só uns tóco com paviu cheio das parafina que tendo e non sirvindo ném pra tapar vazaménto de bujon de gáis. Negócio enton é percurar uns gaio de aruda pra ponhar detráis das zoréia pra sorte voltar, saiéu no mato e ném sinal de aruda só uns capim gordura, salcinha e uma folhage estranha que nunca visto na vida, bém, enton iésta foiage estranha devendo pra sirvir pra alguma cóisa, proqué na natureza tudo que crescendo pra alguma sirvintia sirvindo. Ponhéi umas fóia de trais das zoréia e de nada adiantando. Peguei umas fóia da foiage pra fazér um chá e nada miorando, inté resfriado piorando. Mais curioso ficando pra que a foiage servindo! Os índio só usavom das erva, das raiz, da midicina natural pra curar doença e discubriron nas tentativa, enton iéu também resolvéu testar a planta pra fazér descoberta. Fói tentando de tudo quanto é cóisa, ponhô no chimaron, como tempéro de fejon, mascô, inguliu, ponhô na firida da perna e nada de resultado diferente, mais como planta iéra bunita acho que só sirvindo como decoraçon de vaso, ansim com samambaia parecéndo, numa dessa, iésto tém valor e vendendo muda pros granfino ponhar nas ária das casa. Preparô téra pra planta, uns dóis alquére, e foi tirando muda e plantando, tirando muda e plantando, tirando muda e plantando, umas duas semana despóis, os dois alquére tavon tudo cheio dessa foiage, cóisa mais linda do mundo, tudo verdinho, planta crescida, iéu pensô, agora vai virar desses plantador de planta ornamental e rico rindo a toa ficando. Si achegando dia de lucrar com trabaio, comprô uns vaso de xaxim, ponhô téra gorda, fincô as planta e fói pra cidade oferecer novo emprendiménto. Sabe, funçonando direitinho, vendéu a deizon cada vaso em menos de déis minuto, uma rapaziada com umas calça largona, uma camiseta cheia de cavéra e com cabelon de baiano comprarom tudo inda fizéron encoménda de mais cinquenta vaso. Iéu voltô coréndo pra roça pra prepar eincoménda, quando quase no final estando do preparo escuitando umas sirene de pulícia, pararon piscando luis, descéron das viatura e me ponharon umas algema, me levaron no camburon e me enfiaron na frente do delegado, home preguntô, preguntô, preguntô, mais iéu ném conhecendo iésta Maria Joana Canabis !!. Desgracéra Mésmo!!!!!

Publicado na edição 1253 – 18/03/2021