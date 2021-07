Plataforma elevada do Linhão começa a ser retirada do Terminal Central

Com a retirada das plataformas elevadas, os ônibus terão paradas normais dentro do terminal, assim como acontece nas demais linhas. Foto: Marco Charneski

Quem passou pelo terminal central rodoviário de Araucária esta semana, percebeu uma movimentação diferente, isso porque as plataformas elevadas do Linhão, estavam sendo retiradas. De acordo com a Superintendência de Transporte Coletivo (STC), desde segunda-feira, 5 de julho, os equipamentos começaram a ser retirados. O motivo é porque nos novos contratos que estão sendo firmados pela Prefeitura, a porta do lado esquerdo dos ônibus (a exemplo dos ligeirinhos) foi excluída do projeto. “Essas portas encareciam cada ônibus em aproximadamente vinte cinco mil reais, por isso não serão mais adotadas”, explicou a STC.

A plataforma era utilizada para embarque e desembarque de passageiros das linhas Linhão I e Linhão II e HMA/UPA. A partir de agora, o ponto de parada ficará no nível do solo, como as demais. Enquanto as obras estão em andamento, funcionários estão orientando as pessoas sobre as mudanças temporárias. De acordo com a STC, a previsão é de que os serviços sejam concluídos até o dia 24, já que licitação para compra de novos ônibus inicia no dia 26 de julho. A Superintendência explicou ainda que os ônibus antigos terão a porta do lado esquerdo desativada, porém vão continuar operando nas linhas normalmente.

Texto: Maurenn Bernardo

Publicado na edição 1269 – 08/07/2021