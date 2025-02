PM apreende 8kg de droga de traficante que atendia Araucária e Lapa

A Polícia Militar de Araucária apreendeu 8 kg de maconha na madrugada deste sábado, 15 de fevereiro.

A PM possuía informações de que um homem estaria traficando drogas na cidade e que, nesta data, realizaria o transporte de entorpecentes da Lapa para Araucária. As substâncias seriam entregues por um fornecedor que estaria aguardando em um carro no KM 195 da Rodovia do Xisto.

Diante dessas informações, uma equipe realizou patrulhamento na região e avistou um veículo com as características informadas, estacionado em frente a uma residência. Os agentes também notaram dois indivíduos em frente à casa e tentaram abordá-los, mas a dupla fugiu para uma área de mata, seguindo em direção a um rio. Foram feitas buscas na região, porém, os suspeitos não foram localizados.

No interior do veículo e da residência, os policiais encontraram uma balança de precisão, dois aparelhos celulares e 8 kg de maconha. Os itens foram apreendidos e encaminhados, junto com o carro, para a Delegacia de Polícia Civil de Araucária.