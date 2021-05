PM apreende drogas e leva dois envolvidos por tráfico

No total foram apreendidas 393 gramas de maconha, 22 buchas de cocaína, dinheiro, balança de precisão e máquina de cartão. Foto: divulgação

Na noite desta terça-feira, 11 de maio, a Polícia Militar de Araucária apreendeu 393 gramas de maconha, 22 buchas de cocaína, e prendeu duas pessoas envolvidas com o tráfico de drogas na região do Campina da Barra. A equipe recebeu informações de que na Rua das Camélias, naquele bairro, estaria ocorrendo a venda de entorpecentes. Em patrulhamento pela via, percebeu que em uma das casas, havia um veículo Peugeot prata suspeito, estacionado em frente ao portão. No interior do carro os policiais perceberam uma mulher sentada no banco do motorista, que através da janela aberta, entregava algo para um homem, parado do lado de fora. Ao perceber a aproximação da viatura, a mulher desembarcou rapidamente do carro. Os dois tentaram fugir., ela em direção ao portão da casa e ele pela via pública. Os policiais foram mais rápidos e conseguiram abordar a dupla.

Ao revistar o homem, foi localizado no bolso de sua blusa um invólucro contendo cocaína. Com a mulher, que recebeu ordens para mostrar os bolsos da calça e da blusa, foi encontrada apenas a quantia de R$180 em notas trocadas. A equipe a questionou o porquê da tentativa de fuga e ela não soube responder. Ao ser indagada se haveria algo de ilícito no interior do veículo, a suspeita, que aparentava estar bem nervosa, também se manteve em silêncio. Nesse momento, os PMs fizeram buscas no Peugeot e localizaram em cima do banco do motorista, quatro invólucros semelhantes ao que fora encontrado com o homem.

Do lado de fora do portão da residência, a equipe também percebeu que havia um plástico de cor preta jogado no canto do muro, que despertou suspeita. A mulher recebeu ordem para entrar e pegar o objeto. Ela não soube explicar o que seria e a todo momento entrava em contradição em suas falas. Dentro do plástico, havia outros invólucros semelhantes aos já encontrados com a dupla, além de um tablete de maconha cortado e embalado em fita adesiva, uma balança pequena de precisão e uma máquina de cartão. Ao ver que estava “encurralada”, a suspeita se alterou e pediu que a filha acionasse sua advogada. Em tom de deboche, chegou a acusar os policiais de terem “plantado” a droga para incriminá-la.

O homem detido também foi questionado e disse que estava comprando a droga porque é dependente químico, e inclusive comentou que já havia sido encaminhado à Delegacia por posse de entorpecentes em data anterior. A mulher também acabou confessando que já tinha sido detida pelo crime de tráfico de drogas. Ela estava com uma tornozeleira eletrônica. Os dois receberam voz de prisão e foram encaminhados à Delegacia de Polícia de Araucária para os devidos procedimentos.

