PM apreende drogas e prende mais um envolvido com o tráfico no Campina da Barra

A Polícia Militar de Araucária retirou mais uma quantidade de drogas e prendeu um envolvido com o tráfico na região do bairro Campina da Barra. A prisão aconteceu neste sábado, 28 de agosto, quando uma equipe policial patrulhava pela rua Del. Geraldo Bernardi. Um suspeito foi abordado e na revista pessoal os policiais encontraram com ele 39 buchas de cocaína e uma de maconha, totalizando cinco gramas cada.

O homem disse à PM que vendia a droga para usuários da região. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Araucária para os procedimentos cabíveis.