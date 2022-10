PM apreende quase 5kg de maconha e prende homem envolvido com o tráfico no bairro Costeira

Foto: divulgação

Na noite desta quinta-feira, 16 de setembro, a Polícia Militar de Araucária fez mais uma apreensão de drogas e prendeu um homem envolvido com o tráfico de drogas na região do bairro Costeira. Era por volta das 21h quando a equipe policial fazia um patrulhamento na rua Manoel Torquato da Rocha Reis, em uma área conhecida como “Beco do Maranhão”, onde há comércio frequente de entorpecentes, quando se deparou com um indivíduo suspeito, e decidiu fazer a abordagem.

Durante a revista pessoal foram encontradas com o abordado, uma bolsa contendo 4,900kg de maconha, dividida em oito tabletes, e uma balança de precisão. Diante das evidências, o homem, de 22 anos, recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Araucária para os procedimentos cabíveis.