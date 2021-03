PM apreende veículo com cor adulterada

No domingo, 21 de março, por volta das 18 horas, a Polícia Militar fazia um patrulhamento pela Rua Ladislau Karas, na localidade de Roça Nova, quando se deparou com um veículo Audi A4 suspeito. Ao consultar as placas no sistema, constatou que a cor do veículo não batia. O motorista foi abordado e contou aos policiais que havia comprado o carro a menos de um mês e não tinha percebido que no contrato de compra e venda se tratava de um Audi A4 branco e não preto como de fato.

Diante da situação confusa, o veículo e o condutor foram conduzidos até a sede da Polícia Militar de Araucária para as providências cabíveis. O Audi ficou recolhido no pátio.

Publicado na edição 1254 – 25/03/2021