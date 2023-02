PM apreende veículo com mais de 60 mil em pendências na documentação

No sábado de Carnaval, 18 de fevereiro, a Polícia Militar de Araucária atendeu uma ocorrência que chamou a atenção pelo valor exorbitante de débitos de um veículo. O fato aconteceu na rua Presidente Costa e Silva, no bairro Campina da Barra, quando uma equipe em patrulhamento visualizou um veículo Voyage preto com o para-brisa todo quebrado, o que chamou a atenção.

O condutor foi abordado e, pasmem! Além de o motorista não ter carteira de habilitação, ao consultar a documentação do veículo a PM constatou que havia uma pendência de mais de R$ 63.000,00 de documentação. Devido a essas irregularidades, o carro foi encaminhado para o pátio da 2ª Cia da PM de Araucária, onde foram lavradas as notificações pertinentes.

Foto de: Carlos Poly.