PM cumpre mandado de busca e apreensão e prende homem por tráfico

Droga e dinheiro apreendidos na ação policial foram encaminhados para a Delegacia de Polícia. Foto: divulgação

A Polícia Militar de Araucária cumpriu na manhã desta quarta-feira, 30 de junho, um mandado de busca e apreensão expedido pela Vara Criminal de Araucária, e prendeu um homem envolvido com o tráfico de drogas no bairro Capela Velha. Com ele também foram apreendidos 52 eppendorf (microtubos descartáveis) contendo cocaína, totalizando 12 gramas da droga.

Na rua Pomba, onde o mandado foi cumprido, a PM fez buscas na residência e além da cocaína, encontrou no quarto do suspeito, uma quantia em dinheiro, em notas trocadas. Novas buscas foram feitas no local, com apoio de um cão farejador, porém nada mais de ilícito foi localizado.

Diante das evidências, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Araucária, para as providências necessárias.

Publicado na edição 1268 – 01/07/2021