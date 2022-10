PM da Lapa fará exercício simulado de combate a crimes violentos no dia 19 e pede que população evite sair às ruas nesse dia

O 28º Batalhão de Polícia Militar informa à população da Lapa que na noite do dia 19/10 (quarta-feira) ocorrerá na cidade um exercício simulado de combate a crimes violentos contra o patrimônio. Moradores de Contenda, Araucária e outras cidades vizinhas também devem estar cientes.

O simulado será na região central da Lapa, com grande movimentação de pessoas (figurantes) e veículos, interdição de vias e utilização de artefatos explosivos. A população pode ficar tranquila porque os armamentos estarão com munições de festim.

Apesar de o exercício não gerar risco à comunidade, a PM orienta que a população permaneça em suas casas e evite a circulação nas proximidades desses locais na noite do dia 19 e madrugada do dia 20. Também pede que todos mantenham a calma, pois se trata apenas de um treinamento preventivo da PM.