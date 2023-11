PM de Araucária apreende drogas e dinheiro e prende dois suspeitos no Jd Arvoredo

Por volta das 10h desta quinta-feira (16/11), uma equipe da 2ª Cia da Polícia Militar de Araucária fazia um patrulhamento de rotina pela Rua Aldo Gabriel Dietrich, no Jardim Arvoredo, bairro Capela Velha, quando percebeu que dois homens que andavam pela via ficaram visivelmente nervosos e apressaram o passo ao verem a viatura. O local em questão já é conhecido da polícia pela intensa movimentação de usuários e venda de drogas.

Um dos suspeitos tentou dispensar um cigarro, mas o cheiro característico de maconha foi logo percebido pelos policiais. Diante disso, a PM fez a abordagem e ao revistá-los, encontrou no bolso do calção de um deles, um pacote contendo 39 invólucros de maconha (83 gramas) e um maço de notas trocadas, totalizando cerca de 550 reais.

Quando questionado pela equipe, o abordado confessou que eles estavam vendendo as drogas na região e que o dinheiro que carregava consigo era resultado da venda realizada no dia anterior. O outro suspeito revistado não tinha nada de ilícito consigo, mas foi ele que momentos antes, quando percebeu a presença da PM, havia dispensado um cigarro, fato que o que fez assumir que estava fumando maconha.

A PM disse que quando revistados, os dois ficavam a todo instante olhando para os lados e, de forma dissimulada, tentavam dar pequenos passos, não respeitando as ordens. Sendo assim, para evitar uma possível tentativa de fuga e para resguardar a segurança da equipe, os dois foram algemados e receberam voz de prisão. Em seguida foram encaminhados, juntamente com a droga e o dinheiro apreendidos, para a Delegacia de Araucária, para as providências cabíveis.