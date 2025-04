PM de Araucária desmonta distribuidora que servia de fachada para o tráfico de drogas no Capela Velha

Nesta quarta-feira, 9 de abril, a Polícia Militar de Araucária fazia patrulhamento pela rua Juriti, no bairro Capela Velha, em uma região já conhecida pelo tráfico de drogas, quando percebeu atividades suspeitas em uma distribuidora. Os policiais então resolveram realizar uma abordagem no estabelecimento.

Durante a revista em um dos suspeitos, a equipe encontrou 5 buchas de cocaína.

Uma busca também foi feita no interior do comércio, onde foram encontradas outras 40 buchas da mesma droga, 331 reais em notas trocadas, um caderno contendo anotações do tráfico, uma calculadora e um aparelho celular.

Diante das evidências, dois homens que estavam no local foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil de Araucária para os procedimentos necessários.