PM de Araucária intercepta carga com cerca de 300kg de maconha que seguia para São José dos Pinhais

Na manhã desta quinta-feira, 12 de dezembro, equipes da 2ª Cia da Polícia Militar de Araucária interceptaram um caminhão Scania que estava vindo do Paraguai, transportando drogas. Com informações de que o veículo passaria pela cidade, as equipes realizaram um bloqueio na BR 376, próximo à Brafer, resultando na abordagem do motorista, sendo este de nacionalidade paraguaia.

O caminhão transportava na carroceria 240,18kg de maconha e o destino da droga era um barracão localizado em São José dos Pinhais, segundo apontava o GPS no celular do suspeito. O trajeto das drogas foi ‘interrompido’ e o caminhão com a carga foi apreendido e encaminhado para a sede da Polícia Federal, em Curitiba. O motorista foi preso em flagrante pelo crime de tráfico.

Diante dessa nova informação obtida a partir da prisão do motorista do caminhão, a PM de Araucária repassou as coordenadas para a Central, e equipes da Rotam se deslocaram até o endereço em São José dos Pinhais. No local, ao perceber a chegada da viatura, um dos dois suspeitos correu para os fundos do barracão.

Os policiais então entraram no imóvel e na busca por mais indícios de que ali seria um depósito de entorpecentes, encontraram 2.428 kg de maconha e 126 kg de cocaína, totalizando um prejuízo de mais de R$10 milhões ao tráfico, somente da droga apreendida em São José dos Pinhais. O suspeito que tentou fugir também acabou detido.