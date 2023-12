PM de Araucária prende homem portando arma de fogo e munições no Cachoeira

Na noite de sábado, 09 de dezembro, policiais da 2ª Cia da Polícia Militar de Araucária prenderam um homem por disparo de arma de fogo na Av. Manoel Ribas, no bairro Cachoeira. Junto com ele foram apreendidos um revólver calibre 32 e três estojos intactos e três deflagrados.

A prisão se deu quando uma testemunha acionou a PM, alegando que havia um indivíduo fazendo disparos de arma de fogo contra ela e demais populares. Quando a equipe chegou no local, o autor dos disparos já tinha fugido sentido ignorado. Porém na sequência ele acabou se apresentando na 2ª Cia e confessou que havia se envolvido em uma confusão e que teria feito três disparos de arma de fogo.

Diante da confissão, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado, juntamente com a arma e as munições, para a Delegacia de Polícia de Araucária, para as providências necessárias.