PM de Araucária prende suspeito de tráfico no bairro Costeira

Policiais da 2ª Cia da Polícia Militar de Araucária patrulhavam a rua Maria Sobânia, no bairro Costeira, na madrugada de domingo (18/11), quando se depararam com um homem escondido atrás de um veículo, em um local escuro. A área é conhecida por ser um ponto de tráfico de drogas na região. Ao perceber a presença policial, o suspeito demonstrou nervosismo e dispensou algo, enquanto se deslocava no sentido oposto a viatura.

Diante dos fatos, os PMs deram voz de abordagem e durante a revista pessoal nada de ilícito encontraram, porém, ao indagar o suspeito, este disse ser usuário. Ao confirmar sua identidade no sistema SESP veio a surpresa: ele era conhecido da polícia por praticar tráfico de drogas. Inclusive havia várias denúncias anônimas contra ele, já detentor de diversas passagens.

Os policiais fizeram uma varredura no terreno onde o suspeito estava e encontraram uma pequena bolsa preta embaixo de um veículo. A bolsa continha 4 buchas de cocaína e um maço de dinheiro, totalizando 51 reais em notas trocadas. O suspeito ainda tentou alegar que a droga era para consumo próprio, mas recebeu voz de prisão e após resistir bastante à prisão, foi conduzido à Delegacia de Polícia de Araucária para as providências necessárias.

Edição n.º 1390