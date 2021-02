PM de Araucária reforçará ações para fiscalizar cumprimento do toque de recolher

Compartilhe esta notícia:

A Polícia Militar de Araucária irá intensificar a partir deste sábado, 27 de fevereiro, a fiscalização quanto ao cumprimento do toque de recolher e proibição de venda de bebidas alcoólicas estipulada pelo Governo do Estado na manhã de ontem (26).

Pelo decreto publicado nesta sexta-feira pelo governador Ratinho Jr. (PSD) a proibição de circulação e permanência em espaços públicos vale das 20h às 5h. Neste horário também é proibido a compra e venda de bebidas alcoólicas.

Segundo o comandante da 2ª Cia, tenente Ivan Carlos Filus Netto, a partir de hoje, às 20h, serão reforçadas as ações de fiscalização. “Vamos priorizar a orientação e advertência, assim como já estávamos fazendo. Somente quando houver desobediência ou mesmo reincidência da prática é que serão tomadas providências. A intenção é diminuir as aglomerações, algo que já estava proibido, porém agora reforçado pelo toque de recolher”, explicou.

Ainda segundo o tenente, o objetivo dessas operações será, prioritariamente, orientar e advertir estabelecimentos comerciais que estejam abertos após às 20h e que neles haja aglomeração e venda de bebidas alcoólicas. “Nosso foco será nos abusos, pois compreendemos as dificuldades de todos e também não gostaríamos de estar nesta situação”, analisou o tenente.

Estabelecimentos comerciais

Em Araucária, como se sabe, a Prefeitura não limitou a abertura dos comércios e serviços somente aqueles enquadrados como essenciais. Isso quer dizer o quê? Que todos os comércios e serviços podem abrir, com exceção de casas noturnas e boates.

Embora não haja proibição de funcionamento, os comércios e serviços precisam respeitar em seus estabelecimentos a questão do distanciamento social, uso de máscara, limitação de pessoas em seu interior de maneira simultânea e disponibilização de álcool em gel.

Após às 20h, pode ficar aberto?

Esta vem sendo a principal dúvida dos comerciantes, já que – aqui em Araucária – é preciso interpretar simultaneamente o decreto municipal e estadual. A resposta para a pergunta, no entanto, é simples. Sim, ficar aberto, pode! Porém, não será permitida a compra e venda e consumo de bebidas alcoólicas neste interim em todo e qualquer espaço de uso público e coletivo neste interim. Apenas para deixar bem explícito: comércios são considerados espaços de uso coletivo.

Ainda conforme o decreto, a circulação de pessoas que estejam trabalhando com a entrega de comida, por exemplo, pode acontecer normalmente mesmo no horário do toque de recolher. Esses trabalhadores, porém, não podem estar entregando bebidas alcoólicas.

