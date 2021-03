PM encerra “festa” ilegal em tabacaria no Centro de Araucária

Um evento ilegal realizado na tabacaria Zomo Zone, no Centro de Araucária, foi encerrado pela Polícia Militar na noite deste domingo, 28 de fevereiro. Os policiais ainda conduziram o responsável pelo local, identificado como Devair Antonio Nascimento, para Delegacia de Polícia Civil da cidade para que fossem tomadas as providências cabíveis.

A PM chegou ao local após a denúncia de que o estabelecimento, que fica na rua São Vicente de Paulo, no Centro, estaria desrespeitando o decreto estadual que estabelece uma série de restrições a certos estabelecimentos comerciais como forma de enfrentamento à Covid-19.

Conforme os policiais que atenderam a ocorrência, dentro do estabelecimento estavam dezenas de pessoas, a grande maioria sem máscara e sem respeitar o distanciamento social. Além disso, não havia no local álcool em gel à disposição dos clientes.

Constatado o desrespeito ao que estabelece o decreto estadual de prevenção à Covid, os policiais identificaram Devair como responsável pelo evento e solicitaram que ele informasse aos frequentadores do espaço que a “festinha” estava encerrada. Em seguida, as equipes que atenderam a ocorrência monitoraram a dispersão da aglomeração.

Concluída a dispersão, Devair foi encaminhado à Delegacia de Polícia para que fossem tomadas as providências cabíveis ao caso. Também conforme o boletim de ocorrência, no entorno do estabelecimento havia diversos carros estacionados irregularmente, razão pela qual foram lavradas várias multas em razão desse desrespeito ao Código de Trânsito Brasileiro (CTB)