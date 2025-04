PM encontra Audi abandonado em Palmital

No final da noite deste sábado, 19 de abril, a Polícia Militar de Araucária encontrou um veículo abandonado na Rua José Aleixo Nogueira, na área rural de Palmital.

Uma equipe estava realizando um patrulhamento pela região, quando encontrou um carro do modelo Audi estacionado na contramão e bloqueando a rua. Além disso, o veículo não estava com a placa da frente, e a placa traseira estava adulterada, com a escrita “A3XUMBINHO”. O carro estava aberto e com uma placa (AUD-1606) no banco traseiro.

Os agentes consultaram a placa no sistema, mas não encontraram nenhum alerta de furto, somente débitos administrativos. Com apoio do guincho do Departamento de Trânsito de Araucária, o veículo foi levado para o pátio da 2ªCIA do 17° Batalhão da Polícia Militar, localizada no bairro Estação, em Araucária.