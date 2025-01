PM, GM e DP desmentem notícia sobre van branca que estaria tentando sequestrar crianças

Uma fake news vem circulando com força pela cidade, em grupos de WhatsApp e demais redes sociais. As mensagens e fotos alertam sobre uma possível van branca que estaria circulando por Araucária, na tentativa de sequestrar crianças, e isso tem gerado pânico na população. Alguns usuários, mais suscetíveis em aceitar falsas informações como notícias verdadeiras, embarcaram nessa fake news, com comentários e compartilhamentos.

Infelizmente, vivemos em um tempo onde se tornaram frequentes notícias falsas como esta, que se alastram ainda mais quando propagadas em momentos em que a sociedade está mais vulnerável. No caso da “fake da van branca”, começou a circular logo após o sequestro da menina Eloah, em Curitiba, ocorrido em 23 de janeiro, mobilizando milhares de pessoas de todo o Estado e de fora também. Além deste tipo de notícia falsa se propagar seis vezes mais rápido do que uma verdadeira, se torna uma ameaça concreta para a sociedade.

A “fake da van branca” tomou proporções tão grandes, que mobilizou inclusive as forças policiais do Município. A Guarda Municipal, por exemplo, recebeu a informação e chegou a realizar uma operação de abordagem de algumas vans, que supostamente seriam suspeitas, sem sucesso por se tratar de uma notícia falsa. “Recebemos apenas uma ligação sobre este fato na semana passada, e tivemos que averiguar, por isso fizemos as abordagens. Porém, constatamos que são apenas boatos que se espalharam pelas redes sociais”, explica a GMA.

A orientação é de que a população fique tranquila, pois a Guarda Municipal está atenta a qualquer situação e tem feito a fiscalização de veículos com características informadas por populares. “Até o momento, não verificamos nenhum veículo que estivesse envolvido em ilicitudes”, declarou.

A população pode denunciar situações que realmente tenham presenciado e com fundamento, pelos telefones 153 ou 3614-1798.

A reportagem do Jornal O Popular também conversou com a Delegacia de Araucária e com a Polícia Militar, que informaram se tratar de uma notícia falsa. “A notícia não procede, é fake News”, declarou a DP. “Ouvimos comentários sobre o fato em grupos nossos, porém não foi gerada nenhuma ocorrência via 190. Acreditamos que tudo não passou de um ‘disse me disse’, que se espalhou pelo WhatsApp mesmo”, comentou a PM.

