PM interrompe “sonzeira” e fecha boteco lotado no Centro de Araucária

Policiais militares de Araucária tiveram que fechar um estabelecimento comercial localizado no centro da cidade que estava descumprindo as medidas sanitárias estipuladas pelo Governo do Estado para enfrentamento e prevenção ao novo coronavírus.

O caso aconteceu na madrugada deste sábado, 19 de dezembro, num bar localizado na rua São Vicente de Paulo, quase esquina com a Manoel Ribas. De acordo com o boletim de ocorrência, a PM foi ao local após receber uma denúncia anônima e lá encontrou cerca de 100 pessoas, todas aglomeradas, muitas sem máscaras.

Por conta do ocorrido, o bar foi fechado e os policiais ficaram no local até que todos os clientes deixassem o local. O proprietário do estabelecimento, M.D.G.C., foi conduzido pelos policiais até a sede da 2º Cia, para lavratura de Termo Circunstanciado. Ele responderá agora por ter descumprindo o decreto estadual que estabeleceu as medidas sanitárias de prevenção à Covid.