PM lança a Operação “10 de Agosto”para aumentar segurança no Município

A Polícia Militar de Araucária fez o lançamento da “Operação 10 de Agosto” na tarde desta quarta-feira (02/08), na Praça da Bíblia, que contará com apoio da Guarda Municipal. O nome da operação, que acontece em todo o Estado, faz alusão à data do aniversário da corporação.

Em Araucária, o efetivo é formado por 18 policiais militares, 9 guardas municipais e 10 viaturas, que vão atuar em ações de presença, através da realização de bloqueios de trânsito, patrulhamento e permanência em pontos definidos, conforme as estatísticas criminais.

“No dia 10 de agosto, quando será concluída a operação, a PMPR comemora seus 169 anos de existência e trabalho em prol do cidadão paranaense. As ações operacionais que ocorrerão durante a semana fazem parte de um conjunto de eventos alusivos à data, e tem por finalidade a redução de crimes em geral, especialmente os crimes contra o patrimônio e tráfico de drogas”, afirma o comando da 2ª Cia da Polícia Militar de Araucária.

Estatísticas

Ainda de acordo com a companhia, as estatísticas de ocorrências atendidas entre os meses de janeiro a julho deste ano mostram uma redução de 52% dos casos de roubos e 28% de furtos e ainda o aumento de 120% de prisões relacionadas ao tráfico de drogas. Os índices são resultados de um comparativo com o mesmo período do ano passado.

Foto: Marco Charneski.

Edição n. 1374