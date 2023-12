PM lança Operação Natal para segurança no comércio durante as compras de final de ano

Com a proximidade das festividades natalinas, a movimentação nas áreas comerciais tende a aumentar expressivamente. Diante desse cenário, a preocupação com a segurança da população também se intensifica.

Com o objetivo de garantir um ambiente tranquilo e prevenir delitos como furtos e roubos, o Comandante do 17º Batalhão de Polícia Militar, Tenente-Coronel QOPM Alessandro Galeski, anunciou um reforço no policiamento ostensivo e preventivo durante o mês de dezembro. Dessa forma, na tarde desta sexta-feira, 01 de dezembro, a 2ª Cia./17º BPM em Araucária fez o lançamento, na Praça da Bíblia, da Operação Natal Seguro, que será mantida até o dia 24 deste mês.

O Comandante da 2ª Cia, 1º Tenente Francimar de Moraes Zamierowski, destaca que além do policiamento ostensivo em áreas de grande circulação, as equipes da Polícia Militar, com o apoio da Guarda Municipal, também intensificarão as ações de patrulhamento em bairros residenciais e locais estratégicos. Ele afirma que a colaboração da população é fundamental, e a PM incentiva que eventuais situações de suspeita sejam prontamente comunicadas às autoridades.

“Diante do contexto das celebrações natalinas, reforçamos a importância da parceria com a comunidade. A conscientização e colaboração de todos são fundamentais para criar um ambiente seguro e propício para o espírito festivo. Com a implementação dessas medidas, a 2ª Cia./17º BPM em Araucária busca proporcionar à população um Natal seguro e tranquilo, promovendo a união e a alegria típicas desta época do ano”, destacou o Tenente.