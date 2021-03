PM prende assaltante que aterrorizava passageiros dos coletivos

Nas primeiras horas da manhã deste sábado, 27 de março, a Polícia Militar de Araucária prendeu um dos assaltantes que vinha aterrorizando passageiros do transporte coletivo. A prisão aconteceu por volta das 6 horas, na rua Minas Gerais, bairro Costeira, quando a PM foi acionada para atender uma situação de roubo. Uma testemunha contou que um sujeito no interior do ônibus, fez menção de estar armado e deu voz de assalto, depois roubou dinheiro do motorista. O autor, que vestia calça preta com listra branca e jaqueta preta com detalhes camuflado, se evadiu sentido bairro.

Uma equipe policial que patrulhava pela avenida Archelau de Almeida Torres, conseguiu visualizar um indivíduo com as mesmas características na esquina com a rua Maranhão e fez a abordagem. Na busca pessoal foi localizado com o suspeito uma bolsinha com certa quantidade de moedas. O sujeito assumiu que havia recém assaltado o coletivo, além de ser reconhecido pela vítima. Diante dos fatos, ele foi levado para a Delegacia de Polícia Civil para as providencias cabíveis.

O comandante da 2ª Cia de Araucária, tenente Ivan, disse que os motoristas estavam sendo assaltados e não ligavam no 190 da PM, estavam indo diretamente na Delegacia fazer o boletim de ocorrência. “Nós entramos em contado com a empresa de ônibus na semana passada e sugerimos que orientassem os motoristas a ligarem para o 190 ou no fone fixo da Polícia Militar 3642-2768, para que dessa forma possamos atendê-los no momento da ocorrência, como foi feito nessa ocasião, onde conseguimos prender o suspeito”, comentou o tenente.