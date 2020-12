PM prende dois adolescentes que roubaram carro usando um simulacro de pistola

Compartilhe esta notícia

foto: divulgação

No final de semana a Polícia Militar realizava um patrulhamento preventivo pela Rua Ceará, no bairro Iguaçu, quando recebeu a informação de que havia acabado de acontecer um roubo naquele endereço. A vítima relatou que foi abordada por três indivíduos, que usando uma arma de fogo, o ameaçaram e roubaram seu veículo Renault Clio Kwid, mais R$ 700,00 em dinheiro, além de cartões e documentos. Com as informações em mãos, a equipe fez buscas pelas redondezas e em determinado momento, acabou sendo informada por populares que o carro estaria parado na rua Tibagi, em cima de uma lombada, e que teria acabado de ser abandonado pelos suspeitos, que saíram correndo, sentido bairro.

A viatura se deslocou rapidamente até o endereço e a cerca de 1 km do local onde o Renault foi abandonado, viu quando dois indivíduos ficaram nervosos ao perceber a presença da viatura. Um deles jogou dois objetos em uma floreira em frente a uma residência, na rua Teófilo Schaikoski. Ao serem abordados, a equipe encontrou uma nota de R$ 200,00 no bolso de cada um e alguns cartões. Um dos objetos que foi abandonado na floreira era um simulacro de pistola, usado no roubo, e o outro eram notas de dinheiro, que totalizaram R$ 300,00. Diante das evidências, os autores acabaram confessando o crime. Um deles tinha 18 anos e foi quem anunciou o roubo e ameaçou a vítima com o simulacro, e o outro era menor. O terceiro suspeito, que teria sido mencionado pela vítima, não foi localizado. A dupla foi levada para a Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.