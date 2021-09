PM prende dois homens com mandados de prisão em aberto

Dois homens com mandados de prisão em aberto foram presos pela Polícia Militar de Araucária no sábado, 4 de setembro. O primeiro deles foi detido por volta das 18 horas, na Avenida Pedro Euzébio Lemos, área rural de Palmital. A PM recebeu a informação de que haveria um morador da região com um mandado de prisão em aberto, expedido em 24 de agosto de 2021 e com validade até 19 de maio de 2041, e intensificou o policiamento na região.

Ao chegar em frente a uma residência viu um casal dentro do terreno, e o homem tinha características semelhantes às que constavam no sistema de investigação da SESP. O suspeito foi chamado e veio até o portão, onde foi possível os policiais confirmarem a sua identidade. Ciente que estava devendo para a justiça, ele não apresentou resistência e foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis.

Já por volta das 23h20, a PM fazia um patrulhamento ostensivo pela área de invasão do Jardim Israelense, no bairro Capela Velha, em um local já conhecido por diversas ocorrências envolvendo disparos de arma de fogo, tráfico de drogas e confronto entre facções rivais, quando entrou em uma via transversal à rua Chico Mendes e deu de cara com um indivíduo suspeito. Este, ao perceber a presença da viatura, ficou bastante nervoso, o que motivou a abordagem policial. Durante a busca pessoal, nada de ilícito foi encontrado com ele, porém ao consultar seu nome no sistema de investigação da SESP, constatou-se que contra ele havia dois mandados de prisão em aberto, ambos com natureza de indivíduo evadido do sistema prisional. O homem recebeu voz de prisão e no momento em que ia ser algemado, fugiu pela via, mas foi perseguido por um PM e capturado após cair em uma vala de esgoto aberto. Novamente contido e algemado, ele foi conduzido até a sede da DP, para os devidos procedimentos.

Publicado na edição 1278 – 09/09/2021