PM prende ex-exposa de traficante morto em confronto e seu comparsa, no Campina da Barra

A ex-esposa de Charles Eduardo Lemos, 40 anos, envolvido com o tráfico de drogas no Campina da Barra, que morreu em confronto com a Polícia Militar na noite de sexta-feira, 30 de julho, foi presa na noite deste sábado, 30, no mesmo bairro. A prisão aconteceu após a PM receber a denúncia anônima de que a mulher e outro suspeito, conhecido por “Polaco”, teriam ido até a casa de Charles, na rua Sergipe, para buscar um veículo Peugeot e, possivelmente, pegar drogas. As equipes fizeram buscas pela região e em uma pequena viela, já conhecida como ponto de tráfico, onde também residiriam os dois, visualizou o Peugeot com o porta malas aberto e um casal do lado de fora. Os policiais tentaram uma abordagem, mas a fugiu, seguindo em direção aos fundos do beco.

Na fuga, a mulher dispensou uma mochila e logo em seguida, ela e o tal “Polaco,” acessaram um portão, que dá acesso a uma residência de madeira. No entanto, os policiais que já estavam no encalço, conseguiram abordar os dois, no interior do terreno. Ao revistar o homem, a PM encontrou em seu bolso, uma pequena balança de precisão, que geralmente é usada para a pesagem de drogas. E na mochila que havia sido dispensada pela mulher, havia cinco tabletes de maconha, sendo quatro inteiros e um fracionado, e uma balança de precisão.

A suspeita disse à equipe que no período da tarde pediu ao comparsa que a lavasse até a casa onde residia Charles, visto que ela não sabia dirigir. Sobre as drogas encontradas, alegou que estavam no interior da casa do ex e que ela teria pego para realizar a entrega a outro individuo, cujo nome não revelou, e que este buscaria e encomenda em horário e data combinado por ambos. O homem detido confirmou a versão da mulher, porém afirmou que não sabia da existência das drogas, disse apenas que foi chamado para buscar o veículo Peugeot que, segundo a suspeita havia lhe dito, seria entregue a outra pessoa, em data futura.

Diante das evidências, os dois foram detidos e encaminhados para a Delegacia de Polícia de Araucária para os procedimentos necessários.