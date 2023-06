PM prende homem acusado de abusar de menina de 13 anos no Campina da Barra

Por volta das 13h52 desta quarta-feira (14/06), a Polícia Militar prendeu no bairro Campina da Barra um homem suspeito de ter abusado de uma menina de 13 anos. Segundo a mãe da vítima, a filha teria ido até um comércio próximo de sua casa para imprimir uns papéis e quando retornava teria sido seguida pelo suspeito. Não satisfeito, o homem teria segurado a jovem e lhe dado um beijo na boca à força. A mãe diz ainda que a garota chegou em casa aos prantos, bastante assustada, e relatou o ocorrido.

A mulher também informou que o autor seria conhecido e mora próximo à sua residência, ela também se dispôs a acompanhar a equipe até a residência do suspeito. Chegando no endereço, os policiais foram recebidos pela ex-esposa do homem. Ela disse que apesar de morarem no mesmo terreno, não teria visto ele neste dia.

De posse das informações a equipe realizou patrulhamento nas ruas próximas e na rua Amor Perfeito conseguiu localizar o suspeito, enquanto ele transitava pela via. O homem foi abordado, reconhecido pela vítima e recebeu voz de prisão, em seguida foi levado para a Delegacia de Polícia juntamente com a vítima e a sua mãe para os procedimentos necessários.

Edição n. 1367