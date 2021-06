PM prende homem com crack, cocaína e maconha no Campina da Barra

Foto: divulgação

A Polícia Militar prendeu uma pessoa e apreendeu 260g de maconha separadas em 142 buchas, um tablete com 428g de maconha, 49g de cocaína divididas em 200 buchas e 28g de crack fracionados em 247 buchas, além de uma balança de precisão. A ação aconteceu por volta das 23h, durante um patrulhamento pela rua Primavera, no bairro Campina da Barra.

Em frente a uma residência, dois indivíduos estavam no portão e um deles, ao perceber a aproximação da viatura, saiu correndo sentido via pública. O outro sujeito abandonou uma pochete, contendo diversos entorpecentes do tipo crack, e tentou fugir subindo uma escada que dava acesso a parte superior de um sobrado. A fuga não deu certo e ele acabou sendo alcançando pelos policiais.

Na revista pessoal, foram localizados em seu bolso, diversos invólucros de crack e certa quantia em dinheiro trocado. O suspeito também relatou que no interior de sua residência haviam mais drogas. Em buscas na casa, a PM encontrou diversas buchas de cocaína, crack e maconha, uma balança de precisão, além de mais dinheiro trocado. O homem foi preso e levado para a Delegacia de Polícia Civil de Araucária, juntamente com a droga apreendida, para procedimentos cabíveis.