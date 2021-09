PM prende homem com droga escondida no carro, nos fundos do Parque Cachoeira

No sábado, 28 de agosto, por volta das 2 horas da madrugada, uma equipe da Polícia Militar de Araucária fazia um patrulhamento pela rua Rio de Janeiro, nos fundos do Parque Cachoeira, quando se deparou com um Fiat Uno parado, com as luzes acesas. Ao se aproximar do veículo, o condutor rapidamente fechou o vidro, demonstrando nervosismo. O fato chamou a atenção da PM, que decidiu pela abordagem. Na busca pessoal, nada de ilícito foi localizado com o motorista, porém durante buscas no interior do veículo, os policiais encontraram no assoalho, em frente ao banco do motorista, 5 porções de maconha, embaladas individualmente em plástico transparente, pesando 25g cada.

A PM indagou o suspeito sobre a procedência da droga e ele disse que pegou na casa de um amigo, o qual não quis revelar o nome, e que a entregaria para um homem na rua Rio de Janeiro. Disse ainda que receberia pela droga o valor de R$ 300,00. Diante dos fatos e da confissão, o abordado recebeu voz de prisão por tráfico de drogas e foi conduzido à Delegacia de Polícia para as providências cabíveis.

Publicado na edição 1277 – 02/09/2021