PM prende homem com mandado de prisão

A Polícia Militar prendeu neste sábado, 15 de maio, um homem que era foragido da justiça de Pontal do Sul, no litoral do Paraná. A prisão aconteceu quando a PM fazia um patrulhamento em uma área de ocupação irregular conhecida como Santa Cruz, no bairro Capela Velha. Ao ver dois homens e uma mulher na esquina de uma rua, em atitudes suspeitas, os policiais fizeram a abordagem dos mesmos.

Na busca pessoal não foi encontrado nada de ilícito. Porém, durante a consulta dos nomes, havia um mandado de prisão contra um deles. O mandado é pelo crime de roubo e tem validade até novembro de 2033. Diante dos fatos, o homem recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Araucária para as providencias cabíveis.