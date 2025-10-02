A Polícia Militar de Araucária realizou a prisão de um homem com mandado de prisão em aberto por homicídio. A ação aconteceu nesta quinta-feira, 02 de outubro, na Avenida Manoel Ribas.

Os agentes receberam a informação que um homem que estava com uma perícia agendada na Agência do INSS de Araucária, possuía mandado de prisão em aberto.

A equipe realizou um patrulhamento pela região, e como possuía informações sobre as características do foragido, conseguiram localizá-lo. O sujeito foi encaminhado para a Cadeia Pública de Curitiba, com sentença já transitada e julgada em 23 anos e 7 meses de prisão em regime fechado.