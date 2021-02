PM prende homem que assaltava loja na madrugada

Compartilhe esta notícia

Foto: divulgação

A Polícia Militar de Araucária prendeu na madrugada desta sexta-feira, 19 de fevereiro, um homem que roubou uma loja de móveis localizada na rua Carlos Cavalcanti, no Centro. A prisão aconteceu após a equipe receber uma denúncia via Copom de um motorista de ônibus, que relatou ter visto dois indivíduos violando a porta da loja.

A equipe estava nas proximidades, chegou rápido e conseguiu abordar um indivíduo saindo, com um aparelho eletrônico. Quando ele viu a viatura, arremessou o aparelho no chão do comércio.

Na abordagem pessoal do suspeito, nada de ilícito foi localizado, porém ele assumiu que iria roubar o rádio. Também se negou a responder se havia mais alguém com ele. O gerente da loja foi chamado e junto com a equipe, fez uma busca minuciosa, mas o comparsa do indivíduo não foi encontrado. O suspeito recebeu voz de prisão e foi encaminhado à Delegacia de Polícia Civil para as devidas providências.