PM prende homem que furtou carnes e outros produtos em supermercado do Estação

Por volta das 12h30 deste domingo (16/07), a Polícia Militar de Araucária atendeu uma situação de roubo em um supermercado localizado na rua Vital Brasil, no bairro Estação. O chefe de segurança do estabelecimento percebeu, através das câmeras de monitoramento, que um cidadão havia subtraído vários produtos como carnes embaladas à vácuo, pães, ração para cães, entre outros. O problema é que ele tentou passar pelo caixa sem pagar, tentando seguir direto para a porta de saída, em direção ao estacionamento.

O homem foi surpreendido e contido até a chegada da PM. O segurança do local mostrou as imagens do furto para a equipe policial, que imediatamente efetuou a prisão e encaminhou o suspeito à Delegacia de Polícia, juntamente com os produtos roubados, para as providências cabíveis.