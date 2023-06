PM prende homem que havia furtado veículo em Curitiba e “dava banda” em Araucária

Policiais militares de Araucária prenderam neste sábado (03/06), no bairro Chapada, um homem de 23 anos que havia furtado um veículo em Curitiba. O chamado foi repassado às unidades via Copom, reportando o furto, e como o veículo possuía rastreamento, descobriu-se que estava de deslocando pela Avenida das Araucárias, em direção à Cidade Industrial de Curitiba.

Uma equipe que estava nas proximidades visualizou o carro, fez o acompanhamento tático e deu sinal para o motorista parar. Ele estacionou em um posto de combustível, onde a PM fez a abordagem e em revista no interior do veículo, encontrou uma micha de ignição. Quando questionado sobre a origem do carro, o suspeito confessou que havia furtado na capital.

Diante dos fatos, ele foi algemado e conduzido à Delegacia de Polícia de Araucária, juntamente com o veículo, para as providências cabíveis.