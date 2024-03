PM prende homem que pretendia revender eletrônicos do Paraguai

A Polícia Militar de Araucária, na última segunda-feira, 18 de março, estava realizando uma operação de bloqueio e fiscalização de trânsito, quando avistou um homem em uma situação suspeita.

O sujeito em questão estava dirigindo um carro da marca Renault Clio, ao passar pelo bloqueio, os policiais conseguiram visualizar várias caixas de papelão abertas com eletrônicos.

Devido a isso, a abordagem foi realizada. Na vistoria pessoal nada de ilícito foi encontrado. Entretanto, como informado anteriormente, no carro foram encontrados os eletrônicos que não tinham nota fiscal.

Ao ser questionado, o indivíduo explicou que havia comprado as mercadorias com um amigo e que iria revender. Ele também explicou que os itens vieram do Paraguai, com valor por volta de R$ 25.000.

Com isso, a PM encaminhou o homem, assim como o carro e as mercadorias, para a Polícia Federal para os procedimentos cabíveis.