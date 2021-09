PM prende mais um envolvido no homicídio por espancamento na Praça da Bíblia

Foto:divulgação

Nesta quarta-feira, 8 de setembro, a Polícia Militar prendeu mais um jovem acusado pelo assassinato de Gabriel Oliveira da Silva, de 20 anos, ocorrido na madrugada do dia 8 de maio deste ano, na rua Roque Saad, próximo à Praça da Bíblia, no bairro Fazenda Velha. Roni Peterson Buchanelli dos Santos estava com a prisão decretada e era considerado foragido. Ele foi detido na cidade de Contenda.

Outros quatro jovens envolvidos na morte de Gabriel seguem presos. São eles: Fabrício Hass Verdi Bonin, Erik Fernando Azevedo Nogueira, Eduardo Fernando Azevedo Tavares e Diogo Martins de Araújo. Maiara Barbosa Andrade chegou a ser presa, foi solta em 18 de junho, mas também responde pelo crime, em liberdade.

Relembre o crime

Na noite do homicídio, seis pessoas, sendo cinco homens e uma mulher, agrediram Gabriel com socos e chutes, utilizando pedras e tudo que encontraram pela frente, como pedaços de madeiras e até pavers. A Guarda Municipal chegou rapidamente à cena do crime, mas em função da crueldade e brutalidade, o jovem acabou não resistindo aos ferimentos e morreu no local.

Com a prisão de Roni, todos os agressores envolvidos diretamente no crime estão detidos. Eles respondem por homicídio qualificado.