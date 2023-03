PM prende no Campina da Barra homem com mandado de prisão por roubo

Na manhã de terça-feira (21/03), a Polícia Militar de Araucária cumpriu um mandado de prisão na Rua Prímula, no bairro Campina da Barra. Um homem de 27 anos, que tem envolvimento com roubo, foi detido e encaminhado à Cadeia Pública de Araucária para os procedimentos cabíveis.

De acordo com o relato do boletim de ocorrência da PM, uma equipe estava em patrulhamento pelo Jardim Tupy quando visualizou o suspeito e, sabendo que contra ele havia um mandado expedido pelo crime de roubo, realizou a abordagem, confirmou a pendência com a justiça e efetuou a prisão.

Edição n. 1355