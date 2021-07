PM prende no Capela Velha, homem acusado de homicídio e estupro

Um homem foi detido pela Polícia Militar de Araucária no final da tarde desta quinta-feira, 15 de julho, por fornecer documentos falsos e por ter dois mandados de prisão em seu desfavor. A prisão aconteceu na rua Horizonte, bairro Capela Velha, durante um patrulhamento da PM. A equipe recebeu informações de que no endereço estaria um homem com dois mandados em aberto, um por homicídio e outro por estupro, e acabou se deparando com o suspeito, em frente a uma residência.

Ele foi abordado e apresentou uma CNH falsa, que estava em nome de outra pessoa. Ao realizar a consulta no sistema de segurança pública do Paraná, a PM constatou a falsidade do documento e após questionar o suspeito, este acabou confessando sua verdadeira identidade. O homem foi detido e encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Araucária, onde irá pagar as contas com a Justiça.