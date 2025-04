PM prende sujeito com cocaína escondida na cueca

A Polícia Militar de Araucária prendeu um homem por tráfico de drogas na Rua Leopoldo Gawlak, no bairro Capela Velha. Uma equipe estava realizando um patrulhamento próximo de distribuidoras de bebidas que tinham denúncias registradas envolvendo tráfico de drogas.

Em certo momento, os agentes flagraram uma atitude suspeita. Um carro da marca Sandero saiu de próximo de um comércio de bebidas, e parou em frente a casa, porém, nenhum ocupante desembarcou do veículo.

A abordagem foi realizada, e nada de ilícito foi encontrado no interior do carro. Com o motorista nada foi localizado, já com o passageiro, os agentes encontraram oito embalagens com cocaína escondidas na roupa íntima.

O condutor relatou ser motorista de aplicativo, mas que aquela corrida seria particular, e não vinculada a uma plataforma online. Diante disso, o passageiro recebeu voz de prisão. Ele contou a equipe que possuía mais embalagens de cocaína guardadas em seu quarto.

Os agentes foram até a casa do indivíduo, localizada na região Central de Araucária. No local, os agentes receberam autorização e adentraram a residência. No quarto do abordado, o pacote do entorpecente foi encontrado, junto com uma balança. Em seguida, o indivíduo foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil de Araucária para as providências cabíveis.