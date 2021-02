PM prende traficante e apreende 9kg de maconha e um pé da planta

Compartilhe esta notícia

Foto: divulgação

A Polícia Militar de Araucária prendeu nesta quarta-feira, 3 de fevereiro, um homem com 9kg de maconha e ainda apreendeu um pé da planta. A prisão aconteceu durante um patrulhamento pela rua Vicente Calderari, no bairro Thomaz Coelho. A equipe viu três indivíduos em atitudes suspeitas, saindo de uma casa, um deles embarcou em um veículo Renault Megane e os outros dois em um veículo Renault Logan. O problema é que os três aparentavam estar muito nervosos, o que levantou ainda mais suspeitas.

A PM retornou para tentar uma abordagem, mas a dupla que estava no Logan fugiu. A mesma sorte não teve o indivíduo que estava no Megane, que foi abordado. Ao revistar o interior do veículo, os policiais localizaram no banco traseiro, vários invólucros contendo maconha, totalizando cerca de 9 kg. Indagado, ele informou que foi até a residência para realizar a compra da droga de outro indivíduo, e pagou R$ 6.000,00.

Diante dos fatos, a equipe entrou na residência, que se encontrava aberta e sem ninguém, e no interior localizou um pé de maconha com cerca de 40cm. O detido, a droga apreendida e o pé de maconha foram encaminhados para a Delegacia de Polícia para os procedimentos cabíveis.