PM prende três e apreende armas e munições durante briga de família na área rural

A Polícia Militar de Araucária prendeu na tarde de sábado, 13 de agosto, três homens, de 20, 50 e 54 anos, por porte ilegal de armas de fogo. Com eles foram apreendidos um revólver calibre 32, uma garrucha calibre 38, duas munições calibre 38 e 17 munições calibre 12.

As prisões e apreensões ocorreram na rua Aurora Bonetto Padilha, área rural de Campo Redondo, quando a PM foi acionada para verificar uma situação de disparo de arma de fogo. No local, a equipe constatou que se tratava de uma briga entre familiares. Os detidos e as armas e munições apreendidas foram levados para a Delegacia de Araucária.

Outra prisão

No domingo, 14, a PM efetuou outra prisão e aprendeu um revólver calibre 38, na Rua das Rosas, bairro Campina da Barra. A equipe da Rotam Bravo patrulhava pela região quando avistou um indivíduo em atitude suspeita e este, ao perceber a aproximação da viatura, jogou uma pochete no chão.

Os policiais fizeram a abordagem e revistaram o acessório, onde encontraram arma e mais cinco munições intactas. o suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia de Polícia para os procedimentos necessários.

Fotos – divulgação

Texto: Redação