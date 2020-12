PM recolhe plantas de maconha em uma casa no Campina da Barra

Compartilhe esta notícia

Os pés de maconha foram recolhidos e levados para a DP. Foto: divulgação

Uma denúncia chegou até a Polícia Militar nesta terça-feira, 1º de dezembro, de que na rua das Tulipas, no bairro Campina da Barra, havia uma plantação de maconha. No endereço, um sujeito estava sentado em frente à casa, e ao ser questionado sobre o fato, disse aos policiais que era usuário de drogas e que cultivava dois pés de maconha no quintal.

A PM ainda perguntou se dentro da casa havia mais drogas escondidas e ele confessou que dentro de um vidro, guardava uma pequena quantidade de maconha, que ele mesmo tinha produzido. Também relatou à equipe que as plantas que cultivava eram apenas para consumo próprio. O homem foi conduzido para a Delegacia de Polícia, juntamente com a maconha e as plantas, para as devidas providências.

Publicado na edição 1241 – 03/12/2020