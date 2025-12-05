Uma equipe da Polícia Militar realizava patrulhamento na região da Capela Velha, na quinta-feira (4), quando foi abordada por um morador que, sob anonimato, informou que uma motocicleta com alerta de furto estaria sendo utilizada para distribuir drogas nas proximidades. Segundo o relato, o veículo se encontrava naquele momento em uma “biqueira”.

Diante da denúncia, outras equipes foram acionadas para prestar apoio. Na chegada ao local indicado, os policiais abordaram três pessoas, dois homens uma mulher. Durante a busca, foram localizados 26 pinos de cocaína, quatro porções de anfetamina e cinco pedras de crack. A moto também foi encontrada em frente ao imóvel, apresentando sinais de adulteração e registro de furto.

Após a constatação dos fatos, todos os envolvidos receberam voz de prisão e encaminhados para a Delegacia. As substâncias e o veículo recuperado foram apreendidos.