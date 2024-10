PM recupera veículo com alerta de furto durante operação especial

Na última segunda-feira, 21 de outubro, a Polícia Militar de Araucária realizou a Operação Cidade Segura, na área rural do Palmital. De acordo com informações oficiais, as equipes realizaram um bloqueio em uma rua da região. Um veículo da marca Corsa Wind da cor azul, ao avistar as viaturas, tentou fugir. Uma das equipes realizou o acompanhamento, e após alguns momentos, a abordagem foi efetuada.

Ao verificarem as placas do carro via Sistema SESP, os agentes constataram que um alerta de furto. O motorista foi questionado sobre a situação, relatou ter comprado o veículo há seis meses e disse ainda que não tinha conhecimento sobre o alerta.

Sendo assim, ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Civil para as providências cabíveis, junto com o carro. O passageiro que estava junto foi liberado após verificação.