PM recupera veículo furtado em Curitiba e prende os quatro suspeitos em Araucária

A Polícia Militar de Araucária prendeu quatro homens suspeitos de receptação e furto qualificado. As prisões ocorreram após uma denúncia de furto de veículo na Rua Desembargador Ernani Almeida Abreu, no bairro Tatuquara, em Curitiba, onde o veículo foi rastreado até a Rua Presidente Castelo Branco, no bairro Thomaz Coelho, em Araucária.

No endereço apontado pelo rastreador, os policiais localizaram o carro na garagem de uma residência. No local, quatro indivíduos foram abordados, identificados e encaminhados à Delegacia de Polícia de Araucária, juntamente com o veículo recuperado.

A proprietária do imóvel afirmou que o veículo pertencia ao seu namorado, o qual não estava presente no momento da abordagem. A polícia segue investigando o caso.