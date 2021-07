PM recupera veículo roubado e prende homem com simulacro de pistola

Foto: divulgação

Um veículo Space Fox prata que tinha sido roubado por dois homens armados no domingo, 25 de julho, foi recuperado pela Polícia Militar de Araucária durante um patrulhamento pelo jardim Arvoredo. A equipe recebeu a informação que o carro estaria nas imediações das ruas Sônia Bodziak e Samambaia, no bairro Capela Velha, conforme apontava a localização do aparelho celular da vítima,que teria ficado dentro do veículos, O Space Fox transitava pelas vias do bairro e quando o condutor avistou a viatura policial, acelerou, empreendendo fuga e ignorando os sinais de parada.

A PM iniciou uma perseguição e conseguiu entrou em uma rua sem saída. Em um primeiro momento, nada foi encontrado com o motorista na revista pessoal, mas ao revistar o veículo, os policiais encontraram um simulacro de pistola, na cor preta, sobre o tapete do motorista. Diante dos fatos, ele foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Araucária para os procedimentos necessários.