PM retira mais um envolvido com o tráfico das ruas e apreende drogas em sua residência

Na manhã desta sexta-feira (12/05), a Polícia Militar de Araucária prendeu mais um homem envolvido com o tráfico de drogas no Município. A prisão aconteceu na rua Miguel Bertolino Pizatto, no bairro Iguaçu. Durante patrulhamento, uma das equipes visualizou dois sujeitos em atitudes suspeitas em frente a uma residência. Ao perceber a aproximação da viatura, um deles empreendeu fuga, porém o outro foi abordado em frente ao portão da casa.

Ao revistar o indivíduo a PM localizou em sua posse uma porção de maconha. Interrogado, ele confessou que havia mais drogas entre seus pertences, dentro da residência. Em revista ao local foram localizados em um dos cômodos mais uma quantia de maconha, comprimidos de LSD e uma porção de MD.

Diante dos fatos, o abordado recebeu voz de prisão, momento em que relatou aos policiais estar desempregado e que a venda dos entorpecentes seria sua única fonte de renda. Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia de Araucária para as providências cabíveis.