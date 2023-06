PM tenta abordar carro roubado e troca tiros com suspeito

Uma equipe policial militar estava em patrulhamento pela Av. das Araucárias na tarde desta quarta-feira (21/06) quando visualizou um veículo GM Chevette avançando o sinal vermelho em um semáforo. Diante da constatação da infração de trânsito, a equipe consultou a placa do veículo, o qual constava alerta de furto do último dia 20 de junho, em Curitiba. O condutor do veículo furtado, além de não acatar a ordem de parada, efetuou disparos de arma de fogo em direção à equipe, fazendo com que os militares revidassem a agressão.

Logo após, o condutor perdeu o controle do veículo, vindo a capotar por várias vezes na PR 421, no bairro Thomaz Coelho, depois desembarcou ferido de dentro do veículo. Os policiais prestaram socorro e acionaram uma equipe do Siate, que encaminhou o suspeito ao Hospital Evangélico, onde ele permanece internado sob escolta.