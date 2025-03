Pode faltar água em Araucária na quinta-feira (6) e manhã de sexta (7). Saiba em quais bairros

A assessoria de comunicação da Sanepar informou nesta segunda-feira, 3 de março, que a cidade de Araucária pode sofrer com a falta d’água na quinta-feira desta semana, dia 6.

Os bairros que podem ser afetados são o Cachoeira, Campina da Barra, Costeira, Iguaçu e Tindiquera. A eventual interrupção no abastecimento tem como causa o desligamento de energia programado pela Copel para esse dia. A concessionária de energia executará obras de melhoria na rede elétrica que atende essa região.

Os serviços iniciam às 10 horas de quinta-feira e o abastecimento de água, caso afetado, só deve estar regularizado na manhã de 7 de março (sexta-feira).

A Sanepar recomenda que a água tratada seja utilizada para hidratação, alimentação e higiene, evitando-se qualquer desperdício. A Companhia lembra ainda que é importante que cada imóvel tenha uma caixa-d’água adequada às necessidades de uso, com capacidade mínima para armazenar pelo menos 500 litros, conforme a recomendação da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). Com um reservatório domiciliar adequado, o imóvel permanece abastecido por no mínimo 24 horas quando existe alguma interrupção na rede pública de água.

Obras e serviços podem ter a data de execução modificada por razões técnicas, operacionais ou climáticas.

O atendimento ao cliente da Sanepar é feito pelo telefone 0800 200 0115, pelo e-mail atendimentoaocliente@sanepar.com.br ou ainda pelo WhatsApp (41) 99544-0115. Ao entrar em contato, tenha em mãos a conta de água ou o número de sua matrícula.